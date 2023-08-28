Франція заборонила дівчатам вдягати в школу мусульманську сукню

У державних школах Франції ученицям заборонили носити абаю — це довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами, яку носять у громадських місцях. Правило набуде чинності, щойно 4 вересня розпочнеться новий навчальний рік.

Про це заявив міністр освіти Габріель Атталь, цитує France24.

«Коли ви входите в клас, ви не повинні бути спроможні визначити релігію учнів, просто глянувши на них. Я вирішив, що абаю більше не можна носити в школах», — заявив міністр освіти Габріель Атталь. Цьому передували кілька місяців дебатів.