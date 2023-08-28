Організатори нацвідбору «Євробачення» розповіли про нововведення в сезоні 2024 року

України візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме.

Про це повідомляє «Суспільне».

Музичним продюсером «Національного відбору» вже вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). За його словами, невдовзі розпочнеться прийом заявок на участь у нацвідборі в Україні.

«Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого», — розповів Шуров.

Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що більше деталей про новинки нацвідбору стане відомо цього тижня.