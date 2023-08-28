Організатори нацвідбору «Євробачення» розповіли про нововведення в сезоні 2024 року

України візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме.
Про це повідомляє «Суспільне».
Музичним продюсером «Національного відбору» вже вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). За його словами, невдовзі розпочнеться прийом заявок на участь у нацвідборі в Україні.
«Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого», — розповів Шуров.
Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що більше деталей про новинки нацвідбору стане відомо цього тижня.
- Цьогоріч на «Євробаченні» перемогла представниця Швеції Loreen із піснею «Tattoo». Вона виграла конкурс вдруге.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року провели в Британії, яка минулого року посіла друге місце. Уже вдевʼяте «Євробачення» відбулося у Великій Британії — це частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймало британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.