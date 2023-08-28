Розвідка: У росії є щонайменше 585 ракет, серед них — 75 «Кинджалів»

У росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими вона найчастіше атакує Україну.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника Генерального управління розвідки Вадим Скібіцький.

За даними України, росія має:

«Іскандер» — 270 ракет;

«Кинджал» — 75;

«Калібр» — 140;

Х-101/555/55 — 100.

На сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівняно з осінню минулого року, і на те є певні причини. Згідно з планами росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але, за словами Скібіцького, ці їхні плани не виконуються — насамперед через дефіцит іноземних комплектуючих. Крім того, росія намагається накопичити ці ракети — вони вважаються більш точними та ефективними.

Станом на 20 серпня, за словами президента Володимира Зеленського, росія використала проти України вже понад 6,5 тисячі ракет і понад 3,5 тисячі ударних дронів.