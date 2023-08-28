Японія призупинила запуск ракети на Місяць через сильний вітер

Космічне агентство Японії (JAXA) за 27 хвилин до старту призупинило запуск ракети-носія H-IIA, що мала нести космічний корабель до Місяця.

Про це пише Reuters.

У момент запуску на висоті 5 000—15 000 метрів зафіксували сильний вітер швидкістю майже 108 км/год. За словами начальника пускового підрозділу Тацуру Токунаги, через це уламки ракети могли впасти за межі попередньо визначених зон.

Reuters

Нову дату запуску ще не визначили, але у JAXA кажуть, що він відбудеться не пізніше за 15 вересня.

Ракета несе корабель Smart Lander JAXA для дослідження Місяця, який має стати першим японським космічним апаратом, що опуститься на Місяць. Місію SLIM у Японії називають «місячним снайпером» — вона має здійснити високоточну посадку на супутник, із похибкою в межах 100 метрів. Зазвичай місце посадки на Місяць може мати відхилення кілька кілометрів.