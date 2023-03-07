Японія знищила власну флагманську ракету H3 під час невдалого запуску

Японія була змушена підірвати свою нову ракету H3 під час невдалого запуску — у неї через кілька хвилин після старту відмовив двигун другого ступеня.

Про це пише BBC.

Це була перша ракета середньої підйомності, яку розробили в Японії за 30 років. Її презентували як дешевшу альтернативу Falcon 9 від SpaceX для запуску комерційних і урядових супутників на орбіту Землі.

Ракета H3 заввишки 57 м мала вирушити в космос із супутником спостереження ALOS-3 на борту. Цей апарат оснащений інфрачервоним датчиком, призначеним для виявлення балістичних ракет КНДР.

Але невдовзі після запуску інженери Японського агентства аерокосмічних досліджень надіслали команду про самознищення H3 через відмову двигуна.

Міністр науки Японії Кейко Нагаока заявила, що влада розслідує причину інциденту.