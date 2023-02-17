У Японії політ ракети H3 скасували під час запуску

Японське агентство аерокосмічних досліджень призупинило запуск нової ракети H3 за мить до того, як корабель мав піднятися в повітря з космодрому Танегасіма.

Про це пише Reuters.

Головний двигун H3 вимкнувся після того, як зворотний відлік запуску досяг нуля. На борту нової 57-метрової японської ракети були корисний вантаж і супутник спостереження ALOS-3, оснащений інфрачервоним датчиком, призначеним для виявлення балістичних ракет КНДР.

Reuters

Керівник проєкту H3 Японського агентства аерокосмічних досліджень Масахіса Окада заявив, що планує спробувати запустити ракету вдруге до кінця березня.

Ракета H3 призначена для виведення на орбіту урядових і комерційних супутників і доставки вантажів до Міжнародної космічної станції.

У рамках поглиблення співпраці Токіо зі Сполученими Штатами в космосі нові варіанти цієї ракети також доставлятимуть вантажі на місячну космічну станцію Gateway, яку NASA планує побудувати в рамках своєї місячної місії.