Контррозвідка СБУ атакувала дронами російські літаки і системи ППО в Курську

Контррозвідка Служби безпеки України атакувала безпілотниками Курський аеродром.

Це підтвердили джерела «Бабеля» в СБУ.

Дрони-камікадзе завдали удару по чотирьох російських літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також безпілотники атакували радари комплексу С-300 і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир».

Майже всі дрони долетіли до цілей — попередньо, три з них збила протиповітряна оборона росії.

Губернатор Курської області вранці заявляв, що один безпілотник нібито врізався в багатоповерхівку, а Міноборони рф писало, що два безпілотники знищили над Брянською і Курською областями.

Місцеві пабліки поширили відео з камер спостереження, на якому чутно вибух.

Перед цим контррозвідка СБУ та ЗСУ, як повідомляють джерела «Бабеля», атакували дронами 126 бригаду Чорноморського флоту рф. Група безпілотників завдала удару, від якого десятки росіян загинули або постраждали, пошкоджено військову техніку й місця зберігання боєприпасів.