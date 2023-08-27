Премʼєр: Тарифи на тепло залишаться без змін у новому опалювальному сезоні

В Україні тарифи на тепло для населення залишаться без змін у новому опалювальному сезоні.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обовʼязків) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.
Тим часом газ в українські газосховища закачують з випередженням графіка. Там уже зберігається понад 13 мільярдів кубів блакитного палива.
Зараз більше ніж 70% обʼєктів житлово-комунальних господарств готові до опалювального сезону.
- Раніше Шмигаль повідомляв, що до кінця війни тарифів на водопостачання та водовідведення не підніматимуть.
- Цього літа уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення майже вдвічі — до 2,64 гривні за кіловат. Зміни почали діяти з 1 червня. До цього тариф для населення становив 1,42 грн/кВт*год при споживанні 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт*год, якщо обсяг споживання перевищував цей показник. В «Укренерго» пояснили, що це спричинили втрати обладнання та споживачів через повномасштабне вторгнення росії.