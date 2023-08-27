До 1 вересня в Парижі приберуть усі самокати. Містяни проголосували за це на референдумі

Компанії, які займаються прокатом електросамокатів у Парижі, прибирають свою техніку з вулиць, пише Le Figaro. Влада міста після проведеного в квітні референдуму не продовжила контракти з прокатними компаніями Dott, Lime і Tier.

Термін дії договорів спливає 1 вересня, до цього моменту всі 15 тисяч самокатів мають прибрати з вулиць міста.

Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. Але оператори послуги стверджували, що їхній транспорт спричиняє невелику частку аварій.

«Це дуже дорого — пʼять євро за 10 хвилин, це не дуже стабільно і, перш за все, це причина багатьох аварій», — сказала під час голосування мер французької столиці Анн Ідальго.