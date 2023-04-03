У Парижі заборонять прокат електросамокатів. За це проголосували 90% виборців

Майже 90% парижан проголосували на референдумі за заборону прокату електричних самокатів у місті. Приватні електросамокати дозволять.
Про це пише BBC.
Із 1,38 мільйона людей у виборчих списках голосувати прийшли менше 8% — приблизно 103 тисячі. З них понад 91 300 проголосували проти електросамокатів.
«Це дуже дорого — пʼять євро за 10 хвилин, це не дуже стабільно і, перш за все, це причина багатьох аварій», — сказала під час голосування мер французької столиці Анн Ідальго.
Референдум скликали на тлі зростання кількості людей, які постраждали та загинули на електросамокатах у столиці Франції. Але оператори послуги стверджували, що їхній транспорт спричиняє невелику частку аварій.
Побоюючись, що їхні переважно молоді клієнти не прийдуть голосувати, три основних оператори електросамокатів — Lime, Dott і Tier — через соцмережі закликали виборців прийти на дільниці. Вони також пропонували безкоштовні поїздки весь день 2 квітня.
- У 2019 році у Парижі запровадили нові правила, які вимагали носити одяг підвищеної видимості під час поїздок на самокатах та не рухатися проти потоку транспорту. Порушники мали сплатити штраф у розмірі €135. За перевищення швидкості штрафували на суму до €1 500.
- У 2021 році 31-річна італійка отримала смертельні травми після того, як її збив електросамокат, на якому їхали двоє людей. Одну з них, молоду медсестру, звинуватили в ненавмисному вбивстві за обтяжувальних обставин, оскільки вона втекла з місця події. Смерть жінки викликала хвилю обурення, а влада Парижу пригрозила заборонити прокат електросамокатів.