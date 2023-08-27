Сили оборони минулої доби знищили 94 одиниці ворожої техніки і 550 російських окупантів

Протягом минулої доби, 26 серпня, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Протягом доби росіяни завдали пʼяти ракетних та 45 авіаційних ударів по території України, йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Українські війська наступають в Запорізькій області, але жодних подробиць подій Генштаб не наводить.
Російська армія тим часом вела наступальні дії на чотирьох напрямках:
- Лиманський напрямок — в районі Новоєгорівки (Луганська область, неподалік від Сватового).
- Бахмутський напрямок — в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки (Донецька область, околиці Бахмуту).
- Авдіївський напрямок — в районі села Степове (Донецька область, північно-західна околиця Авдіївки).
- Марʼїнський напрямок — у районі самої Марʼїнки.
Бойові втрати росіян за добу склали:
- Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.