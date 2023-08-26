Прокурор просить призначити Стерненку додаткову психіатричну експертизу в справі про самозахист

Прокурор просить призначити додаткову психіатричну експертизу українському активісту Сергію Стерненку в справі про самозахист.
Про це Стерненко повідомив у Facebook.
Також прокурор просить суд призначити додаткову експертизу щодо ножа ZT-0620, яким Стерненко захищався під час нападу в Одесі, і викликати на допит експертів.
«Суть у тому, що ми вже давно підійшли до стадії вироку. Прокуратура вже давно подала всі свої докази, давно допитала всіх, кого хотіла. В свою чергу, ми також подавали свої докази, допитували тих, кого вважали за необхідне. І ось перед тим, як переходити вже на стадію дебатів, а потім, відповідно, на вирок, прокуратура прийшла до суду із новими клопотаннями», — написав Стерненко.
За словами активіста, прокуратура за цим обвинуваченням проситиме для нього позбавлення волі на 15 років.
- 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК). У СБУ визнали, що на Стерненка напали Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, який загинув, і що був факт самозахисту, але «подальші дії ставлять під сумнів вищезгадану версію». Стерненко повʼязує напад зі своєю діяльністю активіста та протестами проти забудов у Одесі. В організації нападу він звинувачує мера Геннадія Труханова.
- 9 травня 2023 року Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Абзалу Баймукашеву у справі про замах на громадського активіста Сергія Стерненка. Ідеться про напад, який стався в Одесі 1 травня 2018 року. Баймукашев — єдиний, кого судили за напад на Стерненка за всі три епізоди із нападами й замахами.