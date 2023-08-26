Британський музей знайшов деякі викрадені з колекції експонати

Британський музей у Лондоні вже почав повертати деякі вкрадені експонати. Раніше стало відомо, що цінності з музейної колекції «зникли, були вкрадені або пошкоджені».

Про це повідомляє BBC.

Співробітника, якого музей підозрює в причетності до крадіжок, звільнили, а директор Британського музею Гартвіг Фішер оголосив, що піде у відставку. Із музею зникло золото, ювелірні вироби та коштовне каміння — все датувалося періодом від XV ст. до н. е. до XIX ст. н. е. Більшість експонатів зберігалися в сховищі й останнім часом не виставлялися на загальний огляд.

«Ми вважаємо, що стали жертвами крадіжок протягом тривалого періоду часу, і, чесно кажучи, можна було зробити більше, щоб запобігти їм», — повідомив новий директор музею Джордж Осборн.

За його словами, деякі антиквари активно співпрацюють із музеєм і якісь предмети уже знайшли. Також експонати розшукує поліція.

«Це, безумовно, завдало шкоди репутації Британського музею, це очевидно, і тому я прошу вибачення від його імені», — додав Осборн.