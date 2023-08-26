Колумбія додала в паспорт позначку гендеру X для небінарних людей

Колумбія почала видавати паспорти із зазначенням статі X — для людей, які ідентифікують себе як небінарні.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
«Міністерство закордонних справ визнає гендерну різноманітність», — сказала Андреа Гарсон, співробітниця паспортної служби.
У березні 2022 року колумбійський суд ухвалив, що люди повинні мати можливість вказувати в офіційних документах свою стать як небінарну, а не чоловічу чи жіночу. Протягом наступних семи місяців 26 людей вирішили внести цю зміну до своїх посвідчень особи та свідоцтва про народження.
- 21 липня 2021 року Аргентина стала першою країною в Латинській Америці, яка запровадила паспорти для небінарних людей. 27 жовтня 2021 року США видали перший паспорт із гендером X. Його отримав колишній військовий, який народився з неоднозначними статевими ознаками.