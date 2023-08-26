Колумбія додала в паспорт позначку гендеру X для небінарних людей

У березні 2022 року колумбійський суд ухвалив, що люди повинні мати можливість вказувати в офіційних документах свою стать як небінарну, а не чоловічу чи жіночу. Протягом наступних семи місяців 26 людей вирішили внести цю зміну до своїх посвідчень особи та свідоцтва про народження.