Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження військово-лікарської комісії.
Про це 25 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
В електронній формі будуть:
- іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях;
- постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;
- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
- виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
- рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоровʼя.
- витяги з наказів військової частини.
Для цього впроваджують відповідне технічне рішення.
До сьогодні всі документи, повʼязані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військового, передавалися в паперовому вигляді.
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