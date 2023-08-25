Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження військово-лікарської комісії.

Про це 25 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В електронній формі будуть:

іменні списки військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоровʼя.

витяги з наказів військової частини.

Для цього впроваджують відповідне технічне рішення.

До сьогодні всі документи, повʼязані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військового, передавалися в паперовому вигляді.