Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17

Латвія передала Повітряним силам України ще один вертоліт Мі-17. Про це 25 серпня повідомила міністр оборони Інара Мурнієце.

«Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17. Україна успішно воює і повертає собі дедалі більше окупованих територій. Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України», — написала Інара Мурнієце.