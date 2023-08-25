СБУ повідомила про підозру гендиректору російської авіакомпанії, який перевозив іранських інструкторів для окупантів

Служба безпеки повідомила про підозру Володимиру Міхєйчику — гендиректору російської авіакомпанії «224 льотний загін».

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Міхєйчик допомагав перекидати російських солдатів і техніку до українського кордону. Насамперед він перевозив озброєння та найманців «ПВК Вагнера» з Близького Сходу.

За даними слідства, із серпня 2022 року по теперішній час Міхєйчик надав шість цивільних бортів для рейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору в росії.

Зокрема, 8 серпня 2022 року цивільні літаки «224 льотного загону» перевозили озброєння та інструкторів «ПВК Вагнера» з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня минулого року російські найманці прямували авіасполученням «Сирія — Грозний» (рейс RFF8631).

Ще один переліт відбувся 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з сирійської Латакії до Ростова-на-Дону. У подальшому «вагнерівців» також перекидали в Україну — вони воювали на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.

Слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років увʼязнення.