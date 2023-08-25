Служба держбезпеки Латвії перевірятиме латвійських вступників у російські виші

Служба держбезпеки Латвії (VDD) перевірятиме громадян країни, які вирішили поїхати навчатися у російських вишах.

Про це пише Delfi.

Цього року уряд рф надав латвійцям квоту на безкоштовне навчання у вишах. За даними російського посольства, близько 110 людей з Латвії продовжать навчатися в Москві, Санкт-Петербурзі та інших російських містах.

Представники Служби держбезпеки заявили, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну VVD неодноразово публічно попереджала про те, що у російських вишах студентам загрожує вербування і стеження.

У Службі держбезпеки Латвії наголосили, що зараз ці ризики особливо високі. На думку VDD, росія пропонує іноземцям безкоштовно навчатися, щоб ідеологічно обробити їх і виховати майбутніх прихильників рф в інших країнах.

У відомстві нагадали, що люди, які навчатимуться у вишах держави-агресора, безсумнівно потраплять під увагу VDD, і закликали громадян Латвії не їздити до росії й Білорусі.