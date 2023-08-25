Уночі Сили ППО знищили чотири російські ракети і безпілотник

Уночі Сили протиповітряної оборони знищили чотири російські ракети й безпілотник.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти випустили з Чорного моря дві керовані авіаційні ракети Х-59 і дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля в Азовському морі. Вони летіли в бік Одещини. Також запустили один Shahed.

Ракети знищили в межах Одеської області, ударний безпілотник збили у Дніпропетровській.

Голова ОВА Сергій Лисак також повідомив, що над Дніпропетровщиною ППО збила ракету. За його словами, уламки пошкодили приватний будинок та газогін у Грушівській громаді на Криворіжжі.