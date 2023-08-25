У грузинському Шові знайшли тіла ще двох жертв стихійного лиха

Кількість загиблих через зсув ґрунту на грузинському курорті Шові збільшилася до 31. Рятувальники знайшли тіла ще двох жертв стихійного лиха. Ще двоє людей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Грузія Online.

За 40 кілометрів від епіцентру зсуву виявили тіло чоловіка. За інформацією видання «Новости Грузия» , це може бути Заза Месхі, який із Нідерландів приїхав до Шові зі своєю дружиною, громадянкою України, медійницею Аліною Поліковською і трьома синами. Про загибель жінки стало відомо 5 серпня.

Пошукові роботи досі тривають.