У Грузії через зсув загинула українка

У Грузії через зсув ґрунту в селищі Шові загинула українка. Її чоловіка та дітей досі шукають.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.
«Українське посольство у Грузії встановило звʼязок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шові», — ідеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що загибла — українська медійниця Аліна Поліковська, повідомили її колеги. У Грузії вона жила з чоловіком і трьома дітьми, їх ще не знайшли.
За оновленими даними, на 5 серпня кількість загиблих в Шові зросла до 12. Зниклими вважаються понад 20 людей.
- 3 серпня у Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу. Понеділок, 7 серпня, оголошений у Грузії днем жалоби.