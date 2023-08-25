Генштаб: Сили оборони України успішно наступали на Мелітопольському напрямку

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і південніше Бахмуту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На напрямках Новоданилівка — Новопрокопівка і Мала Токмачка — Очеретувате українські захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти невдало атакували в районах Авдіївки, Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворог зазнає значних втрат.

Українська армія продовжує стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої.

Минулої доби російська армія втратила приблизно 470 військових, три танки, 10 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 259 630 росіян.