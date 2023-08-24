Премʼєра Британії визнали винним у неналежному декларуванні, через що виник конфлікт інтересів

Британський парламентський орган із контролю за стандартами визнав премʼєр-міністра Ріші Сунака винним у неналежному декларуванні акцій дружини в компанії з догляду за дітьми, через що виник конфлікт інтересів.

Про це пише Reuters.

Однак комісар вважає, що ця ситуація склалася випадково. У висновках розслідування йдеться, що Сунак переплутав правила декларування — для членів парламенту вони дещо простіші, ніж для тих, хто працює в уряді. Ріші Сунак одночасно очолює уряд і залишається членом британського парламенту.

Комісар вирішив завершити розслідування за допомогою процедури виправлення, яка зазвичай включає поради на майбутнє, вимогу вибачитися чи виправити дані декларацій. Премʼєр залишився задоволеним таким рішенням.

Справа стосувалася того, що компанія, у якій має частку його дружина, могла отримати вигоду від нової урядової політики. Вона передбачала додаткові виплати для нянь, зокрема для тих, хто реєструється через приватні агентства.