У Великій Британії почали розслідування проти премʼєра Ріші Сунака через можливий конфлікт інтересів

У Великій Британії розпочали розслідування проти премʼєр-міністра Ріші Сунака через можливий конфлікт інтересів. Усе це через компанію, в якій має частку його дружина.

Про це пише BBC.

Розслідування проводитиме парламентський орган, який стежить за дотриманням стандартів. Попри те що Сунак очолює уряд, він також лишається членом британського парламенту.

Справа стосується частки його дружини Акшати Мурті у компанії Koru Kids. Це агентство, яке займається доглядом за дітьми. У Британії вважають, що ця компанія могла отримати вигоди з нової програми, яку анонсували навесні. Вона передбачала додаткові виплати для нянь, зокрема для тих, хто реєструється через агентства.

Сам Сунак запевняв, що всі його повідомлення про конфлікт інтересів були оголошені «звичайним порядком».

Парламентський орган має визначити, чи порушив Сунак кодекс поведінки депутата. Якщо це підтвердиться, то проти нього можуть застосувати будь-які санкції.