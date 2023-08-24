Премʼєр-міністр Естонії заявила, що не знала про бізнес свого чоловіка з росією

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що премʼєр-міністр Кая Каллас має пояснити громадськості, чому її чоловік веде бізнес із росією, передає Postim.

За його словами, Каллас повинна обговорити ситуацію зі своїми радниками, після того як виступить з поясненнями.

«Якщо ми домовилися про санкції, то повинні переконатися в тому, що вони справді працюють, інакше ми виставляємо себе на посміховисько», — сказав президент.

Каллас відповіла, що до цього тижня не знала про роботу її чоловіка Арво Халліка з бізнес-партнером у рф, але їй «немає що приховувати», пише ERR.

А коли вона поцікавилася в чоловіка про його співпрацю з рф, він заявив, що до повномасштабної війни однією зі сфер діяльності компанії були логістичні послуги в росії. У березні 2022 року їх згорнули.

«За його словами, зараз послуги надаються лише одній естонській компанії, та й цей проєкт на завершальному етапі», — додала Каллас і сказала, що Stark Logistics не порушувала санкцій та не заправляла російські вантажівки.

Вона також пояснила, що в чоловіка немає клієнтів-росіян, а є естонський клієнт, якому компанія допомагає згорнути виробничу діяльність у рф.

«З точки зору товарообігу, це не оборот у росії. Послуги надаються естонській компанії, рахунки виставляються естонській компанії, ти сплачуєш податки в Естонії, заправляєшся пальним в Естонії, співробітники — в Естонії, авто зареєстровані в Естонії. Він не подумав, що це може викликати осуд з моральної точки зору», — резюмувала премʼєр, додавши, що не планує йти у відставку, бо вважає, що не зробила нічого нелегального.