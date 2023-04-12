Кая Каллас утретє стала премʼєром Естонії

Кая Каллас утретє стала премʼєр-міністром Естонії. Тепер вона формуватиме новий уряд.

Про це пише ERR.

Кандидатуру Каллас підтримав естонський парламент. За це рішення проголосували 59 депутатів, 38 виступили проти.

Таким чином парламент надав їй право сформувати уряд. Очікується, що в понеділок Каллас представить президенту Естонії кандидатів на посади міністрів і він матиме три дні на їхнє затвердження.

Перед цим в Естонії три партії підписали коаліційну угоду: Партія реформ, «Естонія 200» та Соціал-демократична партія.

Уперше Каллас стала премʼєром Естонії в 2021 році. Вона стала першою жінкою-премʼєром на цій посаді. У липні 2022 року вона подала у відставку через звільнення міністрів та розпад коаліції, але вже за кілька днів у парламенті сформували нову коаліцію — і Каллас знову отримала право сформувати новий уряд.

А вже 6 березня 2023 року Партія реформ премʼєра Каї Каллас перемогла на парламентських виборах. Вона набрала 31,2% голосів.