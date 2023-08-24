Україна наразі спроможна влучити по позиціях росіян у будь-якій точці Криму

Україна наразі спроможна досягти будь-якої точки в Криму, аби знищити позиції росіян та їхню техніку.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» сказав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

«Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника», — сказав він.

Буданов зазначав, що для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

«Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити», — сказав очільник ГУР.