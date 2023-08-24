Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський у вітанні до Дня Незалежності України згадав тих, «хто дає Україні незалежність», заявивши, що у боротьбі за неї «важливий кожен».

«Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої Незалежності. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це — незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути в ній себе. Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності?» — сказав голова держави.

Зеленський згадав, зокрема, про українських військових, які стали на захист України, про їхніх рідних, біженців, дітей, які малюють малюнки для військових, вчителів, енергетиків, рятувальників, журналістів, тих, хто займається розмінуванням, тих, хто пережив окупацію, полон, хто був поранений.