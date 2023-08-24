Newsweek: Понад 20% літаків армія рф втратила через власну недбалість

Понад 20% зафіксованих втрат російських пілотованих літаків і гелікоптерів за 18 місяців повномасштабного вторгнення спричинені не діями українських Сил оборони, а збоями в системі, помилками пілотів, «дружнім вогнем» та іншими інцидентами, що напряму не повʼязані з бойовими діями.

Про це пише Newsweek.

Видання використало дані розвідки з відкритих джерел Oryx, а також повідомлення російських ЗМІ.

Від 24 лютого 2022 року та за даними на 17 серпня 2023 року кожна пʼята (21,7%) підтверджена втрата пілотованої авіації рф, включно з реактивними літаками, вертольотами та транспортними літаками, спричинена недбалістю.

В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня росія втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як «небойові» втрати.

У Newsweek повідомили, що змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарата, зокрема 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. Тобто загалом — 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них, зокрема, сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та три російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.