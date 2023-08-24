Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 259 тисяч росіян

Минулої доби російська армія втратила приблизно 340 військових, два танки, 23 бойові броньовані машини і 15 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 259 160 росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни невдало наступали у районах Новоєгорівки на Луганщині і Веселого на Донеччині. Українські захисники успішно відбили атаки російських військ в околицях Авдіївки, а також стримали наступ окупантів на околицях Марʼїнки та Новомихайлівки.

Крім того, ворог намагався наступати поблизу Малої Токмачки в Запорізькій області, успіху не мав.

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Протягом доби 23 серпня українська авіація вдарила по командних постах росіян, зосередженню їхніх військ та зенітно-ракетній системі ворога.

Українські ракетно-артилерійські війська вразили два командних пости, район скупчення військ, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи окупантів.