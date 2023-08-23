Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини української армії зі сходу на південь, про що написали кілька американських медіа з посиланням на військових експертів.

Про це він заявив за підсумками саміту «Кримська платформа».

«Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів на сході? Приблизно 200 тисяч. [...] Давайте візьмемо звідти наші збройні сили й кудись їх перекинемо. Але після цього пара днів, і [росіяни візьмуть] Словʼянськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги. Але ми цього не допустимо, і нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують», — заявив президент.