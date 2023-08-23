Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини української армії зі сходу на південь, про що написали кілька американських медіа з посиланням на військових експертів.
Про це він заявив за підсумками саміту «Кримська платформа».
«Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів на сході? Приблизно 200 тисяч. [...] Давайте візьмемо звідти наші збройні сили й кудись їх перекинемо. Але після цього пара днів, і [росіяни візьмуть] Словʼянськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги. Але ми цього не допустимо, і нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують», — заявив президент.
- Після початку контрнаступу західні медіа писали, що союзники стурбовані невисокими темпами контрнаступу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю The Washington Post говорив, що незадоволений, коли чує заяви про нібито «повільний» контрнаступ України. За словами головнокомандувача, «це не шоу, за яким спостерігає весь світ, роблячи ставки». Залужний додав, що «без повного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні, але їх здійснюють».
- Пізніше в Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але «ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції».