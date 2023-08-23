Міністр Михайло Федоров: Україна розробляє свою версію дрона «Ланцет» під назвою «Перун»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на ютуб-каналі Pressing розповів, що Україна масштабує виробництво власної версії дрона-камікадзе «Ланцет» з назвою «Перун».

За його словами, виробники вже представили такий дрон. Також є «чітке бачення щодо термінів та кількості».

Зараз «Ланцети», як зауважив міністр, це велика загроза. Росіяни їх виробляють сотнями щомісяця. Водночас Федоров додав, що Україні потрібно розвивати засоби радіоелектронної боротьби, щоб вони захищали кожну одиницю техніки від дронів.

Щодо українського аналога Shahed, то Михайло Федоров підтвердив, що він уже є.