Генштаб: Сили оборони знищили 480 окупантів та 11 російських танків за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 480 військових, 11 танків, 12 бойових броньованих машин і 23 артилерійські системи. Загалом на війні в Україні вже загинуло 258 820 росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, а також стримують наступ окупантів поблизу Марʼїнки. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по скупченнях російських військ і двічі вдарила по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження окупантів, два склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб та важку вогнеметну систему ТОС-1А.