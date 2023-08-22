Президент за підсумками закордонних візитів анонсував безпекове зміцнення України

Президент Володимир Зеленський за підсумками закордонних візитів анонсував нову безпекову допомогу — літаки, бронетехніку і посилення ППО України.

Зеленський цими днями відвідав Швецію, Нідерланди, Данію і Грецію. В останній пройшов саміт «Україна — Балкани».

Президент провів переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, а також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що також на переговорах ішлося про економіку України, експорт, європейську та євроатлантичну інтеграцію. «Майже на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море і через «коридори солідарності» по суходолу», — сказав глава держави.

Він додав, що «загальний підсумок цих днів — Україна стала сильнішою».