Уряд спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій — потрібна лише одна довідка

Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій — зменшив кількість документів, які подаються на розгляд комісії.

Про це 22 серпня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь людини в бойових діях, яка є підставою для надання відповідного статусу.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути: