В Україні розширили перелік документів для надання статусу УБД

Кабінет міністрів розширив перелік документів, які підтверджують участь у бойових діях. Відтепер потрібна згадка в книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути: