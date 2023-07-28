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В Україні розширили перелік документів для надання статусу УБД

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Кабінет міністрів розширив перелік документів, які підтверджують участь у бойових діях. Відтепер потрібна згадка в книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів.

Раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії росії могли бути:

  • витяги (копії) бойових донесень;
  • журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
  • вахтові журнали;
  • польотні листи;
  • матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.