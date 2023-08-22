Джерела «Бабеля»: Результатом атак на російські аеродроми стали знищений Ту-23М3 і ще чотири пошкоджені

Результатом атак дронів на російські аеродроми «Сольці» та «Шайковка» став один знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 і ще чотири таких пошкоджених.
Про це повідомили джерела «Бабеля» у розвідці.
Ступінь пошкодження літаків зʼясовують.
Фото палаючого Ту-22М3 на «Сольцях» зʼявилися 20 серпня, через день після атаки на аеродром. Британська розвідка припускала, що атаку проводили з території рф. Тоді російське Міноборони заявляло про «пошкоджений» бомбардувальник Ту-22М3.
Компанія Planet Labs зробила супутникові знімки авіабази «Сольці» до і після атаки безпілотників. На фото за 16 серпня там видно десять бомбардувальників Ту-22М3, а 21 серпня смуги були порожні, на місці одного з бомбардувальників видно сліди пожежі.
- 21 серпня російські медіа також писали, що вранці на аеродромі в Калузькій області впав дрон, там пошкоджений літак. Найімовірніше, ідеться про аеродром «Шайковка». На ньому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.