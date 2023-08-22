МЗС Угорщини затвердило призначення Федора Шандора послом України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто затвердив рішення про призначення викладача та військового Федора Шандора послом України в Будапешті.

Ще в березні Україна надала прохання про агреман для Федора Шандора, але президент Угорщини Каталін Новак схвалила його лише 8 серпня. Потім, згідно з процедурою, підписане нею рішення спрямували до МЗС країни для підпису міністром.

Рішення президента стане офіційним, коли Шандор приїде в Будапешт і вручить їй вірчі грамоти.

Його попередницю на посаді посла в Угорщині Людмилу Непоп президент Володимир Зеленський звільнив у липні 2022 року.