ДБР повідомило перші результати розслідування вибуху в промзоні Києва. Є загиблі

Державне бюро розслідувань розслідує вибух на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС у промзоні Києва.

Про це пише пресслужба відомства.

Через вибух 19 серпня загинули чотири працівники криміналістичного центру. Попередньо, експерти досліджували вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Від вибуху пошкодився фасад головної будівлі, авто та прилеглі будинки.

ДБР оглянуло місце події, призначило судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитало співробітників центру й інших свідків.

Слідчі дії тривають за фактом порушення правил поводження з вибуховими речовинами, що призвело до смерті людей (ч. 2 ст. 267 ККУ).