У Бородянці оголосили лауреатів Шевченківської премії

Також нагородили лауреатів Шевченківської премії 2022 року:

Розмір премії становить 429 тисяч гривень. У категоріях «Театральне мистецтво» та «Візуальне мистецтво» лауреатів цього року не оголошували.

На Київщині в Бородянці відбулася церемонія нагородження Національною премією імені Тараса Шевченка, повідомляє «Суспільне».

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.