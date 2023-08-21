Генштаб: Сили оборони минулої доби знищили 12 ворожих танків і 460 окупантів

Минулої доби російська армія втратила приблизно 460 військових, 12 танків, 14 бойових броньованих машин і 19 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 257 930 росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти провели невдалий наступ в околицях Синьківки на Харківщині, а також на околицях Курдюмівки Донецької області. Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян на околицях Марʼїнки.

Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Мелітополя і Бердянська.

Минулої доби українська авіація завдала девʼяти авіаударів по скупченнях російських військ. Українські ракетно-артилерійські війська вразили командний пункт ворога і три артилерійські системи.