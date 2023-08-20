Лісові пожежі в Канаді. З Британської Колумбії евакуюються десятки тисяч людей

Лісові пожежі посилилися в західній провінції Канади Британська Колумбія, через що кількість евакуйованих людей подвоїлася в порівнянні з учорашнім днем.

Про це пише Reuters.

У провінції оголосили надзвичайний стан, пожежі частково перекрили деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону. Багато будинків та інших споруд згоріли.

Пожежі посилюються також через сильні вітри й блискавки, які виникають через взаємодію холодного повітря з гарячим, що йде від землі.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо проводив нараду з міністрами й високопосадовцями, щоб обговорити лісові пожежі. Провінціям Британська Колумбія та Північно-Західні території нададуть додаткові ресурси для подолання пожеж.