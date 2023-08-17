У Канаді вирують лісові пожежі. Десятки тисяч людей евакуюють

У Канаді продовжують палати рекордні лісові пожежі, через які мешканців одного з найбільших міст на крайній півночі країни — Єллоунайфа — евакуювали.

Про це пише BBC.

Майже 20 тисяч жителів столиці Північно-Західних територій отримали повідомлення, що мають виїхати з Єллоунайфа до вечора 18 серпня, тому що пожежа вже за 17 кілометрів від міста.

Одна евакуйована жінка розповідала, що колеса її авто почали плавитися, коли вона їхала крізь вугілля.

На Північно-західних територіях оголосили надзвичайний стан — зараз там зафіксували понад 200 лісових пожеж. На решті територій зафіксовані ще майже 900 пожеж. Через це повідомлення про необхідність евакуації також отримали мешканці інших міст і громад регіону.