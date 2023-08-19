На іспанському острові Тенерифе через лісові пожежі евакуювали понад 26 тисяч людей. Вогонь підійшов до столиці

На іспанському острові Тенерифе, який входить до Канарських островів, уже четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі. З острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст.

Про це пише Reuters.

Полумʼя досі не вдалось приборкати. Воно майже впритул підійшло до столиці островів — міста Санта-Крус. Станом на другу половину дня 19 серпня вогонь охопив понад 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметру.

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На острові суттєва задимленість. Усі постраждалі, переважно літні люди, — саме від неї. Вогонь поки що не добрався до житлових і туристичних районів, але за місцевими оцінками, це вже найбільш масштабна лісова пожежа за історію острова.

Найближчі дні температура повітря на острові зростатиме, а вітер посилиться — це ускладнить роботу пожежників.