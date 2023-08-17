Кількість загиблих на через лісові пожежі на Гаваях сягнула 111. Понад тисячу людей шукають

Кількість загиблих через лісові пожежі на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 111, серед них є діти. Безвісти зниклими вважають понад тисячу людей.

Про це пише CNN.

Наразі рятувальники обстежили близько 38% зони стихійного лиха. За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, ідентифікувати загиблих дуже важко — це роблять за допомогою генетичної експертизи. Влада попросила родичів зниклих безвісти надати зразки ДНК.

Reuters

Людей розшукують 40 собак із 15 штатів, а бригади пожежників досі борються з вогнем.