Нацспротив: Понад 1,4 тисячі найманців «ПВК Вагнера» залишили Білорусь

Білорусь залишили понад 1,4 тисячі найманців із «ПВК Вагнера».

Нацспротив із посиланням на білоруське підпілля повідомляє, що з 5,8 тисячі найманців у країні залишилося до 4,4 тисячі. Причина — відсутність фінансування з росії.

Частина «вагнерівців» підписали контракт і поїхали до країни Африки, решта пішли у відпустку. Вони планують або перейти в інші структури, або взагалі звільнитися.

На початку цього тижня командувач військ «Північ» Сергій Наєв називав іншу кількість вагнерівців у Білорусі — до 6,5 тисячі.