Шведські БМП CV-90 можуть виробляти в Україні

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції зустрівся з премʼєр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити оборонну співпрацю, зокрема шведські бойові машини піхоти CV-90, які дуже добре показали себе на фронті.

«Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні», — зазначив президент у Twitter.

Як передає кореспондент «Європейської правди», Крістерссон сказав журналістам, що сторони підписали заяву, у якій йшлося про виробництво і обслуговування CV-90. Можна припустити, що CV-90 почнуть виробляти в Україні.

Згодом Зеленський на конференції з прем’єром Швеції підтвердив, що сторони обговорювали спільне виробництво БМП СV-90 в Україні.