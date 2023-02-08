Парламент Швеції затвердив військову допомогу Україні, яка включатиме бойові машини піхоти CV90

Парламент Швеції (Риксдаг) ухвалив рішення виділити Україні військову допомогу на 4,3 мільярда шведських крон ($406,7 мільйона).

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Пакет включатиме протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легкі протитанкові ракетні комплекси NLAW, а також бойові машини піхоти Combat Vehicle 90. Це рішення набуде чинності 13 лютого.

19 січня уряд Швеції офіційно повідомив, що передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer. Точної кількості там поки що не називають. Тоді ж премʼєр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що його країна планує передати приблизно 50 бойових машин піхоти CV90.