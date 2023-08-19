Українські бійці ліквідували ще 500 окупантів і 56 одиниць техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів і 56 одиниць техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно становлять:
- ліквідовано 257 010 окупантів;
- танків — 4 340 (+8);
- бойових броньованих машин — 8 424 (+14);
- артилерійських систем — 5 212 (+19);
- РСЗВ — 714;
- засобів ППО — 486;
- літаків — 315;
- гелікоптерів – 316;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 282 (+6);
- крилатих ракет — 1 406;
- кораблів/катерів — 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 665 (+7);
- спеціальної техніки — 785 (+2).
Минулої доби окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках.
Водночас Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.
- Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.