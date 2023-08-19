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Українські бійці ліквідували ще 500 окупантів і 56 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів і 56 одиниць техніки, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно становлять:

  • ліквідовано 257 010 окупантів;
  • танків — 4 340 (+8);
  • бойових броньованих машин — 8 424 (+14);
  • артилерійських систем — 5 212 (+19);
  • РСЗВ — 714;
  • засобів ППО — 486;
  • літаків — 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 282 (+6);
  • крилатих ракет — 1 406;
  • кораблів/катерів — 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 665 (+7);
  • спеціальної техніки — 785 (+2).

Минулої доби окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

  • Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.