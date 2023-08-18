В окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників «поліції», є постраждалі

В Енергодарі 18 серпня стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції. Це підтвердило Головне управління розвідки України і опублікувало відео атаки дрона.

Вибух стався о 09:23 в кабінеті начальника поліції. Численні поранення отримали:

начальник міського відділу полковник МВС росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка);

його заступник з оперативної роботи;

керівник слідчого відділу;

начальник чергової частини;

керівники низки підрозділів.

Одразу після вибуху їх терміново доправили до місцевої лікарні. Після обстеження поранених з окупованого Мелітополя терміново викликали три реанімобілі. Вже звідти планують евакуацію військовими гелікоптерами до росії.

Будівлю поліції, де стався вибух, також використовували як помешкання особового складу окупантів. Будинок значно пошкоджений, пожежа розповсюдилася на 3—5 поверхи.

Зараз в Енергодарі заблокували район вибуху і обмежили пересування містом для цивільних. Також у місті повністю вимкнули інтернет.